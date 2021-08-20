Akçakale'de kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor
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Akçakale'de kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Akçakale'de kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ilçe revizyon çalışmaları ile layık olduğu görüme kavuşuyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin muhtelif mahalle ve sokaklarında deforme olankilitli parke taşları onarılıyor. Kaldırımlarda da düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Ekipler tarafından ayda 4 bin metrekare kilitli parke taşının bakım ve onarımı yapılıyor.

Başkan Yalçınkaya da vatandaşların üst yapıyı daha rahat kullanabilir için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler

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