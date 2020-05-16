Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
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Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçede ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve hijyen seti dağıtımında bulundu.

Akçakale'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
16.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:05

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçede ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve hijyen seti dağıtımında bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hem Ramazan ayı hem de korona virüs dolayısıyla gıda kolileri ve hijyen setleri hazırlattı. İlçe sakinlerinin evlerini kapı kapı dolaşarak, hazırlanan gıda kolisi ve hijyen setlerini dağıtan Yalçınkaya, Akçakale halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

İlçe halkının her zaman yanlarında olduklarını belirten Yalçınkaya, "İnşallah Akçakale'mizin şartları ileride daha da iyi olacak. Çabamız, yardım yapmak değil, tarımsal ve tekstil üretimleri ile bu durumdan çıkmamızdır. İnşallah, Allah bize yardım eder. Devletimiz de, bu işle ilgili gereken gayreti gösteriyor. Aradan bir yıl geçti ve bu sürede iyi bir yol ilerledik. İşimiz daha çok" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da, Akçakale Belediyesinin yürüttüğü hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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