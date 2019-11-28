Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)

28.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:16

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için yarın Balıkesir'de cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: DHA