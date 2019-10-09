Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi
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Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.

09.10.2019 18:35
Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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