Akçakale'de güvenlik nedeniyle okullar tatil edildi
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar güvenlik nedeniyle tatil edildi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı. - ŞANLIURFA