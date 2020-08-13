Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçen bir otomobilde yapılan aramada 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçen bir otomobilde yapılan aramada 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan ekipler bir otomobili durdu. Otomobilde arama yapan ekipler otomobilin motor kısmına gizlenmiş 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA