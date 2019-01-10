Akçakale'de "Gazeteciliğin Toplumdaki Yeri" Konulu Panel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Eğitim Bir-Sen ilçe temsilciliği ve www.bizhaberciyiz.com ailesi olarak,birlikte organize ettiği" Gazetecilik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri" konulu panel gerçekleştirildi.

Panele Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Tek Yıldız, Akçakale Eğitim Bir-Sen temsilcisi Ahmet Yılmaz, Umuda Engel Yok Dernek Başkanı Ahmet Efeakdoğan, öğretmen ve öğrenciler katılım gösterdi.

Panelde gazeteciler, Anadolu lisesi öğrencilerine, gazetecilik mesleğinin önemi ve toplumdaki yeri konusunu öğrencilere anlayabilecekleri bir dille sunum gerçekleştirildi.Gazeteciler, Eğitimin ve bilginin ne kadar değerli olduğu, bu vesileyle eğitimlerine önem vererek geleceklerine dair iyi şeyler yapmaları gerektiği üzerinde durarak, bilgi ve donanım sahibi olmadan hiç bir şeyin gerçekleştirilemeyeceği üzerinde durdular.

Panel bitiminde konuşmacı olarak katılan panelistlere plaket verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA