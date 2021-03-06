Akçakale'de fabrika için yatırımcı başvuruları başladı

Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve 300 kişiye istihdam sağlanacak hazır giyim sektörünü kapsayan fabrika binası için yatırımcı talebi duyurusunda bulunuldu.

Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve 300 kişiye istihdam sağlanacak hazır giyim sektörünü kapsayan fabrika binası için yatırımcı talebi duyurusunda bulunuldu.

Akçakale'de kurulacak olan ve şuan ihale aşamasındaki fabrika yatırımcılarını bekliyor. "Ekonomide şahlanma zamanı" diyerek ilçeye ve bölge istihdamına katkı sağlamak için girişimlerde bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın Karacağ Kalkınma Ajansı ortaklığı ile hayata geçirdiği "Anahtar Teslimi Tekstil Fabrikası Yapım Projesinde" yeni bir süreç başladı. 300 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen ve 3 bin metre kare toplam kapalı alana sahip olacak şekilde 1 adet fabrika binası için yatırımcı talebinde bulunulmaya başlandı. Bu kapsamda 2021 yılı içerinde yapımı tamamlanacak olan fabrika binası belediye tarafından hali hazırda hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya uygun maliyetle kiralanacak. İstekli firmaların 05.04.2021 tarihine kadar başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Akçakale İlçe Belediye Başkanlığına elden teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Başvuru yapacak firmalar aranan şartlar ve belgelere Akçakale Belediyesi'nin internet sitesinde duyurular bölümünde yer aldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı