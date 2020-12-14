Akçakale'de esnafa korona uyarısı
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Akçakale'de esnafa korona uyarısı

14.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:09
Akçakale'de esnafa korona uyarısı

Akçakale'de zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürürken, kurallara uyulması konusunda esnafa uyarılarda bulunuldu.

Akçakale'de zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürürken, kurallara uyulması konusunda esnafa uyarılarda bulunuldu.

Akçakale Belediye bünyesinde bulunan zabıta ekipleri salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Son zamanlarda artan vakaların ardından denetimler daha da sıklaşırken, ilçe genelinde tüm işletmelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılıyor. Ekipler esnafı kurallara uyulması konusunda hem uyarıyor hem de bilgilendiriyor. Normal hayata dönüş sürecinin daha da hızlanması için kurallara uyulmasının zorunlu olduğuna belirten Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Hem şahsi hem toplumsal sorumluluklarımız var. Biz sıfır vaka hedefi ile belediye olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da kurallara eksiksiz uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Akçakale'de esnafa korona uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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