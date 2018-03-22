Akçakale'de dev Türk bayrakları dalgalandırıldı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından Aşağıbeydaş ve Koruklu mahallelerindeki höyüklere 2 adet 12 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Şanlıurfa- Akçakale karayoluna yakın dikilen ve ilçenin her noktasında görülün bayraklar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Dev bayraklar göndere çekilirken 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez' sloganlarını atan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a teşekkür etti.

Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Türk bayrağının ifade ettiği anlama dikkat çeken Ayhan ise "Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinde görülebilecek iki dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Bayrağımız dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız" dedi.