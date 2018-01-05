Akçakale'de Deaş Şüphelileri Tutuklandı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu U.H. ve A.H.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Şanlıurfa