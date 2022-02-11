Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor - Haberler
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Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor

Bültenler - Güncel
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Akçakale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler sürüyor

Akçakale Belediye Zabıtası ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerinde ortaklaşa yürüttüğü uygulama kapsamında internet kafe ve oyun salonları denetlendi. Kurallara uyulması için işyeri sahiplerine uyarılar yapıldı.

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Okulların açılmasının ardından Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki okul çevrelerinde denetim yapıldı. Bu kapsamda okulların çevresindeki internet kafe ve oyun salonları denetledi. Ruhsatları da denetleyen ekipler; işyeri sahiplerine 12 yaşından küçük çocukların internet kafelere alınmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Konuya dair yazılı açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, çocukların güvenliği konusunda hassasiyet gösterdiklerine dikkat çekerek "Zabıta ekiplerimiz halkın huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçleri ile dirsek temasında bulunmaya devam edecek. Okulların açılması ise rutin denetimlerimiz sürüyor ve sürecek. Bizim için öncelikli olan halkımızın sağlığı, huzur ve güvenliği. Bu noktada çocuklarımız da ilk sırada geliyor. Yasaların belirlediği ölçüde hareket edilmesi ve çocuklarımızın korunması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Akçakale, oyunlar, Zabıta, Güncel, Haberler

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