Akçakale'de Ceylanlı Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapıldı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Ceylanlı Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçınkaya "Mahalle sakinleri sinek sivrisinek ve kötü kokudan kurtarıldı" dedi.

Akçakale Belediyesi ile yıllardır çözüm bekleyen sorunlara neşter vurulmaya devam ediyor.

İlçede kış aylarında yaşanan su baskınlarını yaz aylarında yaşanan kötü kokuları gidermek için merkez Ceylanlı Mahallesi'nde dere ıslah çalışmaları başladı. Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesinin desteği ile uzun zamandır çözüm bekleyen sorun içiniş makineleri, malzeme ve ekipmanlar hazırlanarak ekipler sahaya indi. Derede önce temizlik çalışması yapıldı ardında dev beton borular döşenerek mahalle sakinleri su baskınları, kötü koku, sinek ve haşeratlardan kurtarıldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÇALIŞMALAR HAYIRLI OLSUN

Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalarla ilgili talimatlarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Akçakale'nin en büyük mahallelerinden birisi. Şehrin içinde olan bir mahalle. Burası aynı zamanda Urfa güzergahı üzerinde çok kıymetli bir yer. Kanalizasyon, yağmur suyu burada büyük bir çileydi. 1 yıldır bütün gayretimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün de desteği ile bugün borular döşeniyor. Çok güzel bir hizmet. Çalışmaların mahalleye, Akçakale'ye ve bütün insanlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan diliyorum" dedi.

Başkan Yalçınkaya'ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan da eşlik etti.

Kaynak: Bültenler