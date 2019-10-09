Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti.

09.10.2019 23:50
Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti.

Telabyad tarafından terör örgütünün attığı havan topu Akçakale ilçesinde bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Kaynak: İHA
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