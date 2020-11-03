Akçakale'de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akçakale'de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

03.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:24
Akçakale'de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Akçakale Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Akçakale Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısına Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya başkanlık etti. Yalçınkaya içme suyu ihalesinin gerçekleşmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin önemine dikkat çeken Yalçınkaya "15 gün önce gerçekleşen asrın projesi bütün Akçakale'ye, bütün köylerine hayırlı olsun. Harran'ın cazibe olarak alabileceği bütün yerlerin ihalesi yapıldı. Çok büyük bir ihale bana göre, çok büyük bir iş. Müteahhit 1 yıl sonra su burada diyor ama 1,5 yıl sonra bile olsa çok önemli bir proje" dedi.

Yalçınkaya hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceklerine belirterek, "Dedikodunun hiçbir değeri yok. Onların hiçbirine itibar etmiyoruz, itibar etmemiz lazım. İşimiz icraat, işimiz iş yapmak, işimiz buranın hep her şeyiyle yapısını ve batıdaki modern bir ilçe görünümüne ve şartlarına uygun hale getirmek. Önümüzde çok kötü bir süreç var. Hem hastalık hem kış. Her şeye rağmen hiç moralimizi bozmadan ve istikametimizden şaşmadan hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gündeme dair konuşmalarının ardından meclis gündemine geçildi ve gündem maddeleri karara bağlandı. - ŞANLIURFA

Akçakale'de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hobi bahçeleri Meclis'te görüşüldü
Hobi bahçeleri Meclis'te görüşüldü
Tanzanya halkı devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için sandığa gitti
Tanzanya halkı devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için sandığa gitti
CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Aydemir: 'Biz "Lawrence"leri bilen Milletiz' - HaberAK Parti Sözcüsü Çelik: "Avusturya halkının yanındayız" - HaberMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. - HaberAkşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - HaberKurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var." - HaberSon dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi. - HaberSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı." - HaberSon dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim - HaberlerSon Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı - HaberlerSon dakika politika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması - HaberSon dakika: Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı - HaberSon dakika haberi... Gürcistan Başbakanı Gakharia Covid-19'a yakalandı - HaberKorona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mesut Yılmaz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Şeyma Subaşı Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akçakale'de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:25:23. #1.15#
title