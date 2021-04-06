Akçakale'de Suriye'de güvenli bölgedeki öğrencilere sağlık taraması yapıldı
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Akçakale'de Suriye'de güvenli bölgedeki öğrencilere sağlık taraması yapıldı

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Akçakale'de Suriye'de güvenli bölgedeki öğrencilere sağlık taraması yapıldı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın destekleriyle Harran Üniversitesi Hastanesi yetkilileri Suriye'de güvenli bölgedeki öğrencilere sağlık taraması yaptı.

Sosyal belediyecilik hizmetleri sınırları aşan Akçakale Belediyesi yine gönüllere dokundu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek, Diş Hekimi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Emrah Polat ve Yard. Doç. Dr. Yusuf Ziya Yüncü Akçakale Belediyesi'nin de desteği ile sınır ötesine giderek Suriyeli öğrencilere sağlık taraması yaptı.

Telabyad'da güvenli bölgedeki bir okulda gerçekleşen sağlık taramasında 240 öğrencinin ağız ve diş sağlığı kontrol edildi ve çocuklara diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere ayrıca sağlık malzemelerinin yer aldığı paketler verildi.

Başkan Yalçınkaya tarafından gönderilen okul çantası, kırtasiye, oyuncak ve çeşitli hediyeler de yetkililerce öğrencilere dağıtıldı.

BAŞHEKİM GÜZELÇİÇEK: BURADA GÜZEL İŞLER YAPILIYOR

Başhekim Güzelçiçek belediyeye katkılarından dolayı teşekkür ederek "Türk Silahlı Kuvvetlerinin koruduğu alanda bir okulumuza gelerek sağlık taraması yaptık. Çocukların ağız, diş sağlığı muayenelerini yaptık. Bize verdiği katkılardan dolayı Akçakale Belediye Başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz buradaki insanların gönüllerine dokunuyor. Çok mutlu olduk. Türkiye burada güzel işler yapıyor, güzel işler yapmaya devam edecek. Biz de sağlık taraması yapmak için her zaman gönüllü olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Daha sonra heyet Başkan Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Harran Üniversitesi Başhekimi, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi olarak Akçakale Belediyesi ile yüzyılın felaketinin yaralarını sarması noktasında gelip Suriye'de kardeşlerimize destek, oradaki hastalarımıza şifa dağıtmak üzere geldiler. Kendilerine yaptıkları bu hizmetlerden ve sağlık malzemesi dağıttıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra her zaman Harran Üniversitesi bizim, Suriyelilerin yanındadır. Onların yanımızda oluşu bizlere güç verir. Özellikle silahlı kuvvetlerin mensuplarına, yetkililerine orada bize gösterdikleri kolaylıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin devamını Harran Üniversitesi'nden bekliyoruz" dedi.

Başhekim ve doktorlar da Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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