AKÇAKALE'DE ARILAR AİLEYE SALDIRDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aile güçlükle kurtarıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aile güçlükle kurtarıldı. Saldırıda bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi'nde 10 kişilik Ala ailesinin fertleri, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı. Paniğe kapılan aile, kaçıp evlerine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. Bu sırada bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı