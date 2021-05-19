AKÇAKALE'DE 19 MAYIS KONVOYU DÜZENLENDİ
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AKÇAKALE'DE 19 MAYIS KONVOYU DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.

19 Mayıs nedeniyle çelenk töreninin ardından polis, asker ve belediye araçlarından oluşan konvoy ilçe caddelerinde siren çalarak tur attı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde çıkamayan çocuklar için düzenlene konvoya vadandaşlar alkış çalarak eşlik etti.

AKÇAKALE'DE 19 MAYIS KONVOYU DÜZENLENDİ
AKÇAKALE'DE 19 MAYIS KONVOYU DÜZENLENDİ
AKÇAKALE'DE 19 MAYIS KONVOYU DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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