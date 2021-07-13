Akçakale'de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçakale'de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı

Akçakale'de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akçakale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek program için bütün hazırlıklarını tamamlandı.

Akçakale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek program için bütün hazırlıklarını tamamlandı.

15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Akçakale'de çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. 15 Temmuz 2016 da Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler için Akçakale Belediye Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı. Afişler asıldı, ziyaretler öncesi mezarlıklar temizlendi. Etkinlikler 15 Temmuz Perşembe günü Yeni Cami'de şehitler için okunacak hatim duasıyla başlayacak. Şehit ve gazi ziyaretleriyle devam edecek olan program kapsamında darbe gecesinin sembol isimlerinden olan Şehit Ömer Halisdemir anısına da 33 güvercin gökyüzüne bırakılacak. Saat 20.30'da ise Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde gece yarısına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz darbe girişimi olayların unutturulmaması için her türlü organizasyonlara destek vereceklerini vurgulayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, şehitlerin anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, herkesi etkinliklere davet etti. - ŞANLIURFA

Akçakale'de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı
Akçakale'de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Tolga Akış Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Ali Koç Salih Uçan Metin Oktay Şaban Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akçakale'de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:06:51. #1.14#

title