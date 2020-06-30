Akçakale Belediyespor'da teknik direktörlüğe İsmail Buz getirildi Şanlıurfa Süper Amatör Lig ekiplerinden Akçakale Belediyespor, teknik direktör İsmail Buz ile anlaştı.

Şanlıurfa Süper Amatör Lig ekiplerinden Akçakale Belediyespor, teknik direktör İsmail Buz ile anlaştı.

Akçakale Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleri için Buz'un tecrübesine güvendiklerini anlatan Gök, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son maçta kaybettik. Bu sezon yine iddialı bir takım kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda tecrübeli teknik direktör İsmail Buz ile anlaşarak takımın başına getirdik. Hocamıza güveniyoruz ve başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA