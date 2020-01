Akçakale Belediyesinden okul bahçesine parke taşı

17.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:04

Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatıyla 15 Temmuz İlkokulu bahçesine parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Önce ki gün başlayan çalışmalar tamamlanmak üzere. Toplamda 2 Bin Metrekarelik bir alanı kapsayan çalışmalar okul yöneticileri ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

ÖĞRENCİLERİN DAHA SAĞLIKLI VE ELVERİŞLİ ORTAMLARDA EĞİTİM ALMALARI İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Öğrencilerin daha sağlıklı ve elverişli ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Belediye Ekiplerimiz okul bahçeleri okullara giden tahribata uğramış bazı yolları tespit ettik ve bu yolların onarımı için bir çalışma başlattık. Gençler ve öğrencilerimizin bizim için ne kadar değerli olduğunu her defasında dile getirdik. Bu doğrultuda onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Onların daha elverişli ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için biz Akçakale Belediyesi olarak her şeyi yapmaya ve her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Geleceğimizin daha parlak ve güzel olmasını istiyorsak çocuklarımıza, öğrencilerimize gereken değeri ve en iyi şartlarda eğitimi vermeliyiz." Şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar ilgili Okul yöneticileri ve veliler Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya, başta olmak üzere Fen İşleri çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler