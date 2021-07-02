Akçakale Belediyesi'nin spora yatırımları vatandaşların memnuniyeti ile karşılık buluyor
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Akçakale Belediyesi'nin spora yatırımları vatandaşların memnuniyeti ile karşılık buluyor

Akçakale Belediyesi'nin spora yatırımları vatandaşların memnuniyeti ile karşılık buluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yapımı tamamlanan sentetik çim sahada spor yapan vatandaşlarla bir araya gelerek yürüyüş yaptı.

Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile ilçedeki sentetik çim saha yepyeni bir sahaya dönüştürüldü. Sahada 400 kişilik tribün, soyunma odaları, yürüyüş parkuru ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Başkan Yalçınkaya da sahada giderek spor yapan vatandaşlarla görüştü ve yürüyüş yaptı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: SPORSUZ HAYAT OLMAZ

Sahanın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçınkaya "Sahamız vatandaşlarımıza hizmet edecek standarda erişti. Sahasıyla, zeminiyle, sosyal tesisi ile bir mükemmel halinde Akçakale'nin hizmetinde. Vatandaşlarımız burada spor yapma, hava alıp yürüyüş yapma ihtiyacını burada gideriyorlar. Bu spor sahası insanımızın sağlığı açısından çok önemli. Bugün artık batıda kabul edilen ve tıbbın kabul ettiği gibi sporsuz hayat olmaz. Spor mutlaka olmalı. Bu düsturla hareket etmeli. Burada gördüğünüz sadece saha değil. Yanında 3 havuz, 3 halı sahamız, 3 kapalı spor sahamız var. Yanında çok büyük bir millet bahçesi var. Böyle bir bütün olarak Akçakale'nin hizmetinde. Bu sahayla beraber bu alanların tamamının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"CENNETTEYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Vatandaşlardan Sümeyye Biber Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür ederek "Böyle bir yeri görünce cennetteymiş gibi hissediyorsunuz. İnşallah daha güzel çalışmaları da bekliyoruz" dedi.

Betül Ertürk isimli diğer vatandaş da spora desteklerinden dolayı Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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