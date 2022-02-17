Akçakale Belediyesi'nin ilçeyi yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürüyor

Başkan Yalçınkaya ise "Kısa bir zamanda Akçakale, Urfa'nın en büyük yeşil alanına sahip ilçesi olacak" diye konuştu.

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İlçede değişim ve dönüşümün öncüsü olan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile ilçenin dört bir yanında yeşil seferberliği yürütülüyor. Bu kapsamda yeni fidanlar toprakla buluşurken, yeşil alan için mahallelerde parklar da inşa edilmeye devam ediyor.

Son olarak Yenişehir Mahallesi'nde 3 bin metrekareden fazla bir alanın üzerinde Kudüs Parkı yapılmaya başlandı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş, Mahalle Muhtarı Ahmet Toygar ve vatandaşlarla çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yalçınkaya incelemelerinin ardından elleriyle parke taşı da döşedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÇOCUKLARIN MODERN ŞEHİR ÖZLEMİNİ GİDERİYORUZ

Mahalledeki çocuklarla da sohbet eden Başkan Yalçınkaya çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamasında "Akçakale'nin çok güzel bir mahallesindeyiz. Buraya da yakışır bir Kudüs Parkı yapıyoruz. Yanımızdaki geleceğin gençlerine bir zemin açıyoruz. Bu çocukların modern şehir özlemini gidermek üzere bu parkları yapıyoruz. 3 bin 200 metrekare. Daha önce de buna benzer iki parkımızı yapmıştık. İnşallah kısa bir zamanda Akçakale ilçe babında Türkiye'nin ve Urfa'nın en büyük yeşil alanına sahip ilçesi olacak. İnşallah ayın 20'sinde Bolatlar'daki 110 dönümlük yerimiz hizmete girecek. Bu sebeple Akçakale benim arzuladığım, düşündüğüm gibi sınırda bir yıldız ilçe olacak. Bu gayretle çalışıyoruz. Mahallemize, çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

MUHTAR TOYGAR: BAŞKANIMIZDAN MEMNUNUZ

Muhtar Toygar ise mahalle sakinleri adına Başkan Yalçınkaya ve ekibine şu sözlerle teşekkür etti:

"Başkana mahalle adına teşekkür ederek Şuanda 5 tane parkımız var. Parkların hepsinin çalışmasını inşallah başkanımız tamamlayacak. Başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Durmak yok, millete hizmete devam inşallah. "

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