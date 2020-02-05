Akçakale Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı
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Akçakale Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

Akçakale Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

05.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:10
Akçakale Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

Akçakale Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yürütülen "Bir Mont, Bir Bot" kampanyasında temin edilen yardımlar, İlçe tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye dağıtıldı.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak, başlattıkları kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Toprak, öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını ve başarılı olmalarını istedi.

Kaynak: AA
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