Akçakale Belediyesi kırsalda büyük yol katetti
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Akçakale Belediyesi kırsalda büyük yol katetti

Akçakale Belediyesi kırsalda büyük yol katetti
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediyesi tarafından Osmanlı Kırsal Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Başkan Yalçınkaya ilçenin çehresini değiştirmek için gayretlerinin süreceğini bildirerek çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile Kırsal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle içerisinde belirlenen yol yapım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

"Sınırda yıldız ilçe" hedefiyle sorunsuz yollar için yürütülen çalışmaların bu kez adresi Osmanlı Mahallesi oldu. Ekipler mahalle içinde stabilize yol yapıyor.

Mahalle sakinleri yol ağını tüm mahallelere yayan Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti. Başkan Yalçınkaya ise yaptığı yazılı açıklama ile Akçakale'yi batıdaki ilçeler seviyesi yükseltmek ve ilçenin çehresini değiştirmek için gayretlerinin süreceğini bildirdi. Başkan Yalçınkaya "Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

STRABİLİZE YOL ÇALIŞMASININ TAMAMLADIĞI YERLER

Öte yandan mahalle için yol çalışmalarının tamamlandığı mahalle ve sokaklar ise şunlar:

Ekinyazı Mahallesi, Ohali Mahallesi, Akdiken Mahallesi, Yazlıca Mahallesi, Şefkat Mahallesi, Güneren Mahallesi, Altıntepe Mahallesi, Akyıldız Mahallesi, Bulutlu Mahallesi ve mahalledeki Ceylanharabesi Sokak, Pekmezli Mahallesi Küçük İstanbul Sokak.

Kaynak: Bültenler

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