Akçakale Belediyesi araç filosunu genişletti Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Akçakale Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçla hizmet ağını genişletiyor.

Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Akçakale Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçla hizmet ağını genişletiyor.

Akçakale Belediyesi genişlettiği araç filosu ile hizmet yürüyüşünü aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal-kültürel hizmet yapılarından; belediyecilik anlamındaki tüm çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışan Akçakale Belediyesi, hizmet ağını arttırmak için araç yatırımlarına da büyük önem veriyor. Akçakale halkına sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam eden Akçakale Belediyesi, Temizlik işleri müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet çöp depolama haznesine sahip hidrostatik yol süpürme aracı aldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'da, "Filomuzu büyütmeye, geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 gün öncesinde çöp toplama aracımızı filomuza kattık. Bu aracımızı da hibe olarak aldık. Bundan sonra inşallah Akçakale'deki hizmetimize bu aracımızı da dahil ettik. Gönül isterdi ki, bu virüs belasına bulaşmadan planladığımız hizmetlerimizi bahar ayıyla beraber hizmetlerimizi son sürat yapmayı hedefliyorduk. Ancak bugün ortada bir salgın var ve mühim olan öncelikle sağlıktır. Makine parkımıza kattığımız bu aracımız, Akçakale'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA