Akçakale Belediye Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

"Önce sağlık" sloganı ile denetimlerini sürdüren Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından eğitim kurumlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın "Halk sağlığı için kurallara uymayanlara karşı asla taviz vermeyin" talimatıyla kantinlerde ürünleri tek tek inceleyen ekipler fiyat etiketlerine, ürünlerin son kullanmak tarihlerine ve işletmelerin hijyen durumları denetlendi. Ekipler, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken; işletmecileri her zaman kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ZABITA EKİPLERİMİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE

Konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya ise "Sadece bugünler için değil, yarınlar için de çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve onların sağlığın her şeyden çok daha önemli. Geleceğimizin teminatı olan bu çocukları da korumak bizlerin görevi. Eğitim-öğretim başladığından bu yana talimatlarımız ile okullarda denetimler sıklaştırıldı. Halk sağlığını riske atacak bir durum karşısında asla taviz vermeden çalışmalarımız sürecek. Zabıtamız ve tüm ekibimiz ile milletimizin hizmetindeyiz.Esnafımızdan da ricamız lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

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