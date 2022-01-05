Akçakale Belediye Başkanı yol çalışmaları kapsamında Zenginova Mahallesi yola kavuşuyor

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Zenginova Mahallesi'ne çıkarma yaparak hummalı bir yol çalışması başlattı.

Başkan Yalçınkaya'nın talimatları ile merkez kırsal ayrımı yapılmaksızın mahallelerde ve sokaklarda üst yapı çalışması yürütülüyor. Bugüne kadar üst yapıda büyük bir yol kat edilirken ekiplerin son Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi Zenginova Mahallesi oldu. Mahallede stabilize yol çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Yalçınkaya konuya dair yaptığı yazılı açıklamada "Hem üst hem alt yapı çalışmalarında ilçemizin gelecek yüzyılını belirliyoruz ve tüm mahallelerimizde yol sorunu tarihe karıştırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile inşallah yolu yapılmayan mahallemiz kalmayacak. Zenginova'da da yollar hak ettiği seviyeye çıkıyor. Vatandaşlarımıza ve mahallemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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