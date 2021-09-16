Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan AA Şanlıurfa Bürosuna ziyaret - Haberler
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Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan AA Şanlıurfa Bürosuna ziyaret

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan AA Şanlıurfa Bürosuna ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunu ziyaret etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunu ziyaret etti.

Yalçınkaya ziyaretinde AA muhabirleriyle sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Yalçınkaya, AA ekibine başarı temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Büro muhabirleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan AA Şanlıurfa Bürosuna ziyaret - Haberler
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