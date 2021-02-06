Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya basın mensuplarıyla bir araya geldi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Yalçınkaya, Akçakale'ye hizmet için göreve geldiklerini belirtti.

Tecrübe ve birikimleriyle ilçeyi çok iyi yerlere taşımaya çalıştıklarını kaydeden Yalçınkaya, başta AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık olmak üzere ilçedeki çalışmalarda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Program, Yalçınkaya'nın basın mensuplarının sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü