Akçakale Belediye Başkanı, verdiği sözlerden birini daha hayata geçirdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sathi asfalt çalışması tamamlanan ve hizmete sunulan Yazlıca- Ekinyazı grup yolunda incelemelerde bulundu.

"Yol, buradaki ulaşımı büyük oranda rahatlatacak ve buraya ciddi bir faydası olacak" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana merkez ve kırsal ayırt etmeksizin alt ve üst yapı çalışmaları için ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Başkan Yalçınkaya, çok sayıda mahallenin kullandığı Yazlıca- Ekinyazı grup yolunun yapılacağı sözünü vererek yolun kış mevsimi gelmeden vatandaşın hizmetinde olacağı dile getirdi. Başkan Yalçınkaya, verdiği sözü tuttu ve grup yolu sathi asfaltlama çalışmasının da yapılmasıyla hizmete sunuldu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ULAŞIMI BÜYÜK ORANDA RAHATLATACAK

Başkan Mehmet Yalçınkaya, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Yalçınkaya, Yazlıca kırsal Muhtarı İsmail Baytok ile Ekinyazı Mahalle Muhtarı İsmail Dağ'da eşlik etti. Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, yolun hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Yazlıca eski adı ile Arap Seyfi ve Ekinyazı grup yolundayız. Bu yolun üzerinde çok sayıda köyümüz yerleşim alanımız var. Kışı planlarken bu hususu dikkate alarak yaptık. Malzemeleri de, kamyonlarımızı da bu yola seferber ettik. Büyükşehir Belediyemizin gayreti ile de bu yol bugün hizmete girdi. Çok önemli bir yoldu. Hem anayola paralel kuzey kısımda, hem de güneyde bir yolumuz var. Buradaki ulaşımı büyük oranda rahatlatacak ve buraya ciddi bir faydası olacak bir yol. Bu yolun buradaki vatandaşlarımıza köylülerimize, muhtarlarımıza hayırlı olmasını cenabı haktan temenni ediyorum."

"YOLA SAHİP ÇIKALIM, ZARAR VERMEYELİM"

Bir ricası olduğunu belirterek, "Yola zarar vermeyelim" diyen Başkan Yalçınkaya vatandaşlara şöyle seslendi:

"Benim her zaman ricam bize yapılan bu tür hizmetlerin kıymetini bilelim, yola zarar vermeyelim. bu yollar bizim, sizin köylülerimizin, bu yola sahip çıkalım ve su bırakmayalım. Bu şekilde hizmetin kıymeti bilinirse ömrü de uzun olur. Yoksa suyu bırakırlarsa suya yol çöker. Gayretleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm personellerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hizmetlerin devamını bekliyoruz."

MUHTAR DAĞ: BÖYLE OLACAĞINI BEKLEMİYORDUK

Ekinyazı kırsal Mahalle Muhtarı İsmail Dağ ise böyle bir hizmet beklemediklerini belirterek, "Eskiden böyle olacağını beklemiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Akçakale Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Milletimize de hayırlı olsun" diye konuştu.

MUHTAR BAYTOK: ÇOK GÜZEL GELİŞMELER OLUYOR

Yazlıca kırsal Muhtarı İsmail Baytok'da, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanıma, Kırsal Daire Başkanıma ve ekibine, Akçakale Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim. Bu kadarı beklemiyorduk. Maşallah çok güzel gelişmeler oluyor.Yolun gerek malzemesi, gerek işçiliği, gerek koordineli olarak belediye başkanımız ile çalışan Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kulland

Kaynak: Bültenler