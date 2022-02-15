Akçakale Belediye Başkanı ilçe, üst yapıda tarih yazmaya devam ediyor

ŞANLIURFA (Bültenler) - "Halka hizmet, Hakka hizmettir" şiarıyla çalışan Başkan Yalçınkaya Karayolları Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğini alarak ilçede üst yapı atağını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler; hem kırsal hem merkezde gece gündüz demeden çalışıyor. Bolatlar ve hastane arasındaki anayolda da genişletme çalışmaları ile yeşil koridor ve bisiklet yolu yapımı için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başkan Yalçınkaya da beraberinde Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karata ile birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: 40 BİN METREKÜP MALZEMEYİ BURAYA TAŞIDIK

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yalçınkaya "Ortadoğu'nun çıkış kapısında, Akçakale'nin girişindeyiz. Burada 5 km.'lik bir alanı yola ilave ediyoruz. Bugüne kadar bin 500 kamyon malzeme yani 40 bin metreküp malzemeyi buraya taşıdık" dedi.

"ÇALIŞMALAR YAKIN BİR ZAMANDA BİTECEK"

Çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını dile getiren Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu:

"İnşallah burası çok yakın bir zamanda bitecek. Bittiği zaman Akçakale'nin girişi muhteşem olacak. Amacımız; burayı Ortadoğu'ya yakışır hale getirmek,Akçakale'yi batıdaki ilçeler haline getirmek. Bu yolların, bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum."

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