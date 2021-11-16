Akçakale Belediye Başkanı, doğalgazın ilçeye ulaştırılması için gayretlerini sürdürüyor

33 milyon TL'lik doğalgaz projesinde alt yapı çalışmaları kapsamında hat döşeme çalışmaları ilçeye kadar ulaştı. Doğalgaz firması yetkilileri Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar ve Yatırım Şefi Fatih hat döşeme çalışmaları ile ilgili meclis olurunu almak ve çalışmaları değerlendirmek için Başkan Yalçınkaya'yı ziyaret etti. Görüşmede, belediyenin çalışmalar için her türlü desteği sağlayacağı belirtilerek çalışmaların hız kazandırılması konusunda anlaşma sağlandı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: İLÇEMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya yıldız ilçe oluşturma hedefiyle canla başla çalıştıklarını belirterek "Önümüzdeki yılbaşından itibaren inşallah 22 trilyonluk bir yatırım ile işe başlayacaklar. Seneye de bu yatırımı 33 trilyona tamamlayacaklar. Hedefimiz firmayla beraber doğalgazın bir an önce Akçakale'ye ulaştırılması. Buranın batıdaki şehirler gibi, batının imkanları ve kaynaklarının buradaki insanların hizmetine sunulması noktasında canla başla çalışıyoruz. Firma da bu gayret içerisinde. Biz belediye olarak bu ilçeye ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Firmaya diyoruz ki; siz yeter ki elinizden geleni yapın. Çalışma noktasında her türlü desteği gösterip, kolaylık sağlayacağız. Hedefimiz sınırda yıldız ilçe oluşturmak. Yıldız ilçenin doğalgazı, içme suyu, ana yolları olacak. Akçakale'ye hayırlı olsun" dedi.

İŞLETME MÜDÜRÜ DÜNDAR: 2022 YILININ SONUNDA DOĞALGAZ GELECEK

İşletme Müdürü Dündar ise doğalgazın ilçeye gelişi ile ilgili tarih vererek "Lisans geliştirme kapsamında 2022 yılında Akçakale'mizi de doğalgaz kavuşturmak için Belediye meclis kararlarını almak için buradayız. Başkanımızın kararları ile önümüzdeki yılın çeyreğinde doğalgazı paylaşmayı planlamış bulunmaktayız. 2022 yılın sonuna yakın olarak Akçakale'mizi doğalgaz ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kendilerine destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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