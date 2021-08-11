Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabından 'CHP'lileri asmak şart' şeklindeki paylaşımının ardından görevinden alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabından 'CHP'lileri asmak şart' şeklindeki paylaşımının ardından görevinden alındı.

Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, orman yangınları sırasında sosyal medya hesabından, "Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki" paylaşımında bulundu. Çokan'ın bu paylaşımı tepki çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, Navi Çokan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Yaşananların ardından Akçakale Belediyesi, Çokan'ın görevden alındığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatıyla ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konuyla ilgili olarak adli makamların kararı beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin, tasvip etmemiz mümkün değildir" denildi.


Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye gösterdiği dayanışma...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye gösterdiği dayanışma...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:20:36. #1.14#

title