AKÇADAĞDER'den MASKİ'ye ziyaret

Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı makamında ziyaret ettiler.

MASKAR: MASKİ, AKÇADAĞ'A BÜYÜK HİZMETLER YAPMIŞTIR

Ziyarette konuşan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Akçadağ İlçesi'ne ve Malatya geneline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "MASKİ, Malatya genelinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Hepimiz buna şahidiz" dedi. Başkan Maskar, "MASKİ önemli kurumlarımızdan bir tanesi. İlçemiz içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı noktasından büyük hizmetler almıştır. Almaya da devam etmektedir. Her sıkıntımızı iletiyoruz. Genel Müdürümüz bu konuda çok itinalı davranıyor. Belediyecilik hizmet işidir, gönül işidir. Bu şekilde çalıştıklarına inancımız tamdır. İlçemize hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş'a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

KARATAŞ: EN FAZLA YATIRIM ALAN ÜÇÜNCÜ İLÇEMİZ AKÇADAĞ'DIR

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise Akçadağ İlçesi'nin yatırım alan ilçelerin başında geldiğini belirterek, Akçadağ İlçesi'ne atık su arıtma tesisi yapılacağının müjdesini verdi. Karataş, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda yatırımlarımıza devam ediyoruz. İl genelinde ciddi bir mesafe kat edildi. İlçeler bazında yapılan yatırımlara baktığımız zaman 13 ilçeden en fazla yatırım yaptığımız üçüncü ilçemiz Akçadağ'dır. Gerek içme suyu gerekse de kanalizasyon ile ilgili alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. ÇAPO Gurubu içme suyu çalışmamız devam ediyor. Akçadağ ilçe merkezi ve merkeze yakın mahallerimizi kapsayacak kanalizasyon çalışması yapacağız. Büyük çaplı bir atık su arıtma tesisi yapacağız. Yapılması gereken alt yapı ile alakalı ne varsa planladık. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının tamamını karşılayacağız. Bu güne kadar alamadıkları hizmetlerin çoğunu sağlamış olacağız" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a tablo hediye etti.

Kaynak: Bültenler