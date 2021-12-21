AKÇADAĞ-ORTAKÖY'ÜN SU SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

AKÇADAĞ, MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi Ortaköy Mahallesi'nin yetersiz içme suyu sorununun çözümüne yönelik yaptığı çalışmaları tamamladı. Mahalle sakinleri kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Gerekli tadilat ve tamiratlar yapıldıktan sonra su sisteme verilerek vatandaşın kullanımına sunuldu.

Aylardır su sıkıntısı çektiklerini dile getiren Ortaköy Mahalle Muhtarı Denizhan Fidan, çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mahalleli adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e teşekkürlerini ileten Muhtar Fidan, "3 aydır su sıkıntısı çekiyoruz. Konuyu MASKİ Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Onlarda sağ olsunlar hemen duruma müdahale ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akçadağ Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kaplan ise, "Mahalleli mağdurdu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırdı. Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Sedat Kabakaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Akçadağ Ortaköy Mahallemizdeyiz. Mahalle muhtarımızın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a talebi olmuştu. Bizlerde Genel Müdürümüzün talimatlarıyla buraya geldik. Selden kaynaklı depoda oluşan tahribatlar vardı. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Açıkta olan isale hatları vardı. Kapalı sisteme alınması, borulama yapılması, aynı zamanda depo önündeki vanaların tamiratları yapılıp, değişmesi gerekenler değiştirildi. Su gözünde yaptığımız çalışmalarda eskisinden daha fazla su bulduk. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmaları tamamladı. Bölgeye hayırlı olsun" dedi.

Malatya genelinde mevsim şartlarına göre çalışma yaptıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Akçadağ İlçesi Ortaköy Mahallesi'ne 2. 600 metrelik içme suyu hattı yaptıklarını söyledi. Mert, "Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyoruz. Merkez Battalgazi Yeşilyurt ve diğer 11 ilçede çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Akçadağ Ortaköy'de 2. 600 metre uzunluğunda içme suyu hattını tamamladık. Ayrıca kaynak gözünde iyileştirme yaptık. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve kaliteli içme suyuna ulaşması için sahada aktif olarak çalışan ekibimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet