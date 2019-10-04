Akçadağ Kültür Merkezi Madde bağlıların meskeni oldu

04.10.2019 13:03

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan Akçadağ Kültür Merkezi madde bağımlılarının meskeni oldu.



Akçadağ ilçesinde bulunan ve 27 yıldır atıl durumda olan Akçadağ Kültür Merkezi binasının akıbeti belirsizliğini koruyor.Evsizlerin ve madde bağımlılarının sığınağı haline gelen bina uyuşturucu kullanımı gibi vakaların da sıkça yaşandığı bir mekan durumunda.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1992 yılında ilk ihalesi yapılan Akçadağ Kültür Merkezi'nin ilçe halkı için bir çileye dönüştüğünü belirten Kültür Mahallesi Muhtarı İhsan Boyraz, "27 yıldır atıl durumda olan Akçadağ Kültür Merkezi yıkılacak mı yoksa güçlendirme projesi hazırlanarak hizmete mi açılacak.Konu hakkındaki belirsizliğin sürmesi mahalle sakinlerini olumsuz yönden etkilemektedir.Malum yapı madde bağımlıların meskeni haline dönüşmüştür.Vatandaşlarımızdan günü birlik onlarca şikayet aldığımız yapı hakkında açıklamalarda bulunan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçadağ Kültür Merkezi'nin Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından doğrudan temin ile ihalesinin yapılacağını ve çalışmaların sürdüğünü YİKOB' da söz konusu işin ihaleye çıkabilmesi için yeterli ödeneğin bulunduğu belirtilmişti.Açıklamanın üzerinden yaklaşık olarak 3 yıl gibi bir süre geçerken konu hakkında tek bir adım atılmadı.Yapı hakkındaki belirsizliğin bir an önce giderilmesini yetkililerden bekliyoruz.Umarız bu bekleyiş bir üç yıl daha sürmez" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA