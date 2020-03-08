Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği
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Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği

MAkçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

08.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:38
Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği

MAkçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde birimde görev yapan bayan polisler ile polis eşleri bir araya gelerek, dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi.


Düzenlenen etkinlikte ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bayan polisler ile polis eşlerine çiçek takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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