Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:03
Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'nın Akçadağ ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'nın Akçadağ ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Muhtarlar Derneği ile birlikte yürütülen kampanya kapsamında toplanan temel ihtiyaçların içerisinde bulunduğu bin koliden oluşan yardım malzemeleri İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ile birlikte yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi çalışmalarına katılan Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş İzmir'in acısını yürekten yaşadıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan felaketin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu noktada Sayın Valimiz Aydın Baruş beyefendinin öncülüğünde, Sayın Kaymakamımız Hulusi Teke'nin koordinasyonunda Muhtarlar Derneği olarak mahalle muhtarlarımız ile görüşerek kampanya başlattık. Herkes elinden gelen azami ve gayreti gösterdi. Aslında çorbada bir tuz bile değil ama yolumuz yönümüz belli olsun. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm unsurları ile vatandaşının yanında olduğunu kaydeden Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ise, "İzmir'de yaşanan depremin ardından Sayın Valimiz Aydın Baruş beyefendinin öncülüğünde Malatya ve Akçadağlılar olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Söz konusu kampanyaya ciddi bir katılım gösterilmiştir. Yaklaşık bin gıda kolisi hazırlandı. İnşallah tırımızı bugün yola çıkarıyoruz. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla başlatılan kampanyaya vermiş oldukları destekten dolayı başta Sayın Valimiz Aydın Baruş'a, muhtarlarımıza, kampanyaya katılan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü
Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü
Adana'dan İzmir'e gönül köprüsü
Adana'dan İzmir'e gönül köprüsü
Menderes'in gönül köprüsü Bayraklı'ya ulaştı
Menderes'in gönül köprüsü Bayraklı'ya ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Emrah Orhan Veli Coşkun Göğen Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 01:07:20. #1.14#
title