Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'nın Akçadağ ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'nın Akçadağ ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Muhtarlar Derneği ile birlikte yürütülen kampanya kapsamında toplanan temel ihtiyaçların içerisinde bulunduğu bin koliden oluşan yardım malzemeleri İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ile birlikte yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi çalışmalarına katılan Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş İzmir'in acısını yürekten yaşadıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan felaketin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu noktada Sayın Valimiz Aydın Baruş beyefendinin öncülüğünde, Sayın Kaymakamımız Hulusi Teke'nin koordinasyonunda Muhtarlar Derneği olarak mahalle muhtarlarımız ile görüşerek kampanya başlattık. Herkes elinden gelen azami ve gayreti gösterdi. Aslında çorbada bir tuz bile değil ama yolumuz yönümüz belli olsun. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm unsurları ile vatandaşının yanında olduğunu kaydeden Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ise, "İzmir'de yaşanan depremin ardından Sayın Valimiz Aydın Baruş beyefendinin öncülüğünde Malatya ve Akçadağlılar olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Söz konusu kampanyaya ciddi bir katılım gösterilmiştir. Yaklaşık bin gıda kolisi hazırlandı. İnşallah tırımızı bugün yola çıkarıyoruz. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla başlatılan kampanyaya vermiş oldukları destekten dolayı başta Sayın Valimiz Aydın Baruş'a, muhtarlarımıza, kampanyaya katılan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı