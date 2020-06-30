Akçadağ'dan esnafa kesilen cezalar için af talebi Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, belediye tarafından esnafa kesilen cezaların bir defaya mahsus af edilmesini talep etti.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, belediye tarafından esnafa kesilen cezaların bir defaya mahsus af edilmesini talep etti.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren bazı minibüsçü esnafına çeşitli nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahhattin Gürkan'dan bir defaya mahsus cezaların işleme konulmaması talebinde bulundu.

Başkan Gürkan her daim esnafın yanında olduğunu belirten Şahin, "Korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenenlerin esnafımız süreç içerisinde çok ciddi mağduriyetler yaşadı ve yaşamaya devam ederken, Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından ilçemizde faaliyet gösteren bazı minibüsçü esnafına çeşitli nedenlerden dolayı bir takım cezalar uygulandı. Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafımız bu cezalar ile iyiden iyiye zora girmiştir. Bu kapsamda her daim esnafın yanında olduğunu bildiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan yardım bekliyoruz. Başkanımızın bu çağrımıza kayıtsız kalmayacağını ümit ediyoruz " diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA