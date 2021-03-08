Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
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Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür

08.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:33
Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür

Malatya'nın Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,'tan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür.

Malatya'nın Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,'tan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür.

Malatya Büyükşehir Belediye Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Çayözü mevkiine seyyar konkasör tesisi kurarak taş üretmeye başladı.

Bölgede üretilen malzemelerin yol yapımında kullanılacağını belirten Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş," Burada üretilen taşlar ilçemizin bir çok mahallesindeki yolların yapımının daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapımında kullanılacaktır. İlçemizdeki yol çalışmalarını bu sezon tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a böylesine bir tesisi ilçemize kazandırdığı için canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu - MALATYA

Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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