Akçadağ'da öğrenciler fidan dikti
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Akçadağ'da öğrenciler fidan dikti

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesine fidan dikti.

13.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:23
Akçadağ'da öğrenciler fidan dikti

Malatya'nın ilçesi'nde Şehit Alper Güde Mesleki Teknik öğrencileri okul bahçesine fidan dikti.


Akçadağ ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Okul yönetimi tarafından temin edilen onlarca fidanı toprakla buluşturan öğrenciler dikilen fidanları da suladı.


Kendi elleriyle fidan diken öğrenciler okul yönetimine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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