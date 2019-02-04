Akçadağ'da Millet Bahçesi Tamamlandı

Akçadağ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşı düzenlemesi kapsamında çalışmalarına başlanılan 'Millet Bahçesi' tamamlandı.

Akçadağ Belediyesi tarafından Kasım ayı içerisinde düzenleme çalışmalarına başlanılan Millet Bahçesi çalışmaları tamamlandı. Akçadağ ilçe merkezinde bulunan ve ilçenin uğrak yerlerinden biri olan çarşı içerisinde düzenleme çalışmaları yapılarak yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşı, yeni bir görünüme kavuşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu. Modern oturma alanları ile birlikte çarşı içerisinde bulunan dükkanların duvarları ve dış cephe aksamlarının tamamen değiştiği alanda ayrıca açılır kapanır şekilde bir sistemle yağışlı havalarda ve sıcak havalarda çarşının üst kısmı yeniden dizayn edildi. Çarşı girişine modern bir çeşmenin yapıldığı alan, vatandaşların beğenisini kazandı.

Millet Bahçesi'ni kısa bir süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, göreve geldikleri ilk günden itibaren halkın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Akçadağ'da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için her alanda projeler ürettik. Millet Bahçesi projemizi de bu doğrultuda tamamladık. Modern bir kimliğe kavuşan Millet Bahçesi içerisinde hemşehrilerimiz ve ilçemizi ziyarete gelen misafirlerimiz hem alışveriş yapacaklar hem de dinlenerek sohbet edecekler" şeklinde konuştu.

25 adet dükkanın cephelerinin traverten taşı ve kırmızı kaplama tuğlası ile birlikte değiştirildiğini dile getiren Kazgan, "Ayrıca çift yönlü dükkan sıralarının arasındaki, üzeri açık olan çarşı alanımızı yağışlı alanlardan korumak için üstünü açılır kapanır sistemle kapattık. Çarşımıza kimliğini veren sarmaşık bitkilerinin daha düzenli bir görüntü oluşturması için demir ızgara uygulaması gerçekleştirdik. Çarşıda yaptığımız çalışmada ağaç dokusunu koruyarak vatandaşlarımızın dinlenmelerini sağlamak amacıyla traverten ve ahşap oturma alanları da oluşturduk. Millet Bahçesi'nin meydana bakan kısmında ise çift kurnalı blok traverten taşından çeşme yapımını da tamamladık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ne söz verdiysek, halkımıza hangi projeleri anlattıysak imkanlarımız ölçümüzde yaptık ve hayata geçirdik. Bununda ayrıca gururunu yaşıyoruz. Millet Bahçesi hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Birçok alanda Akçadağ'da yenilikler yaptıklarını belirten Başkan Kazgan, "Akçadağ'da hemşehrilerimize layık olacak şekilde çalışmalar yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bu anlamda yaptığımız projelerimizi tamamladığımız zaman Akçadağ'da herkesin takdirini almamızda bunun bir göstergesi. Bizim derdimiz hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek ve onların sosyal hayat standardını daha yukarı çıkarmak. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu anlamda tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışarak en iyi hizmeti sunmaya gayretti ettik ve gayret etmeye de devam edeceğiz. Ayrıca projelerimizi bir bir hayata geçirmek için çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de hemşehrilerimizden aldığımız güç ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA