Akçadağ'da kenevir operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 600 kök kenevir bitkisi ile 1 adet makineli tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA