Akçadağ'da kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisi açıldı

01.11.2019 15:44

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisi törenle açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Akçadağ ilçesinde kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisi ve iyi tarım uygulamaları sertifikasyon töreninin açılışına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyüknalçacı, dünya kayısısının yüzde 85'inin Malatya'da üretildiği belirtti.

Kooperatifçilik üzerinde çalışmalar yaptıklarını aktaran Büyüknalçacı, şunları kaydetti:

"Bu yüzde 85'in yüzde 25'ini de Akçadağ ilçemiz üretiyor. Bizler Kooperatifçilik üzerinde çalışıyoruz, birlik olursak bu yüzde 20'lik pay yüzde 30-40'lara ulaşır. Kadınlarımızın da içerisinde olacağı kooperatifçiliği gerçekleştirirsek hem üretimi arttırır hem de piyasada ürünün fiyatını olumlu olarak etkileriz.

Devletin çiftçiye yönelik birçok desteği var. Kimi zaman traktör giderinin bir kısmını karşılar, kimi zaman sübvanse eder, bazen de böyle tesislerin açılması için hibe verir.

Günlük kapasitesi 25 ton olan bu işletme, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme başkanlığının vereceği hibe ile şu an 2 bin çiftçimiz bu tesisten faydalanırken gelecek yıl 6 bin çiftçimiz faydalanabilecek. Böylece çiftçilerimizin maliyeti yarı yarıya düşmüş olacak."

Büyüknalçacı, açılışın ardından Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Poyraz'a kayısı uygunluk belgesi verdi.

Törene, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Menge, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç katıldı.

Kaynak: AA