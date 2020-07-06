Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Akçadağ İlçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
06.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:57
Malatya'nın Akçadağ İlçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Akçadağ İlçesi Çevirme Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.
Sözü edilen mahalleye 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı. - MALATYA
Kaynak: İHA