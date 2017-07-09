Akçadağ'da Asfaltlama Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'ın batısında Ankara güzergahında bulunan Yalınkaya ana yolu ile mahalle içi sokak yolları sathi asfaltla kaplandı. 8,5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla mahallenin ulaşım sorunu çözüldü.



Büyükşehir Belediyesi geçen yıl Yalınkaya Mahallesi'nde dar olan 5,5 kilometrelik yolu, 3 metre genişliğinden 7 metreye çıkarmıştı. Genişletme çalışmalarının ardından yolda altyapı çalışması yapan ekipler, yolu asfaltlayarak ulaşımın sağlıklı yapılmasını sağladı.



Mahallelerinde yapılan çalışmadan son derece memnun olduklarını belirten Yalınkaya mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve çalışanlarına teşekkür etti.