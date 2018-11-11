Akçadağ'da Aday Adaylığı Başvuruları Devam Ediyor

Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnceleme Bölümü görevlisi Murat Maskar Akçadağ Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.

2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

Bu kapsamda Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnceleme Bölümü görevlisi Murat Maskar AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığına giderek Akçadağ Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Burada bir konuşma yapan Maskar, "Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Akçadağ Belediye Başkan aday adayı başvurumuzu yapıyorum, Rabbim hayırlı ise nasip eylesin, beni yalnız bırakmayan dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyecilik işi misyon ve vizyon işidir, biz de misyon olarak Akçadağ'a her alanda hizmet vermek için, ilçemizi her alanda geliştirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Arif Tutal ise "Murat Maskar gibi genç yaştaki arkadaşlarımızın partimize başvuruda bulunması bizim için çok önemlidir. Hem gençlerimizin önünü açmaktadır hem de örnek olmaktadır, kendisi bu heyecanıyla çalışkanlığıyla efendiliğiyle hepimize bir örnektir. Murat Maskar Akçadağ'da herkesin tanıdığı ve gönlünde olan birisidir, biz kendisine başarılar diliyoruz, Allah hayırlı etsin" diye konuştu - MALATYA