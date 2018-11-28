Akçadağ Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Kırteke Açıklaması

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke, "Bizim görev yapacağımız dönemde Akçadağ cazibe merkezi olacak" dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Akçadağ Belediye başkan aday adayı Kırteke, vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Bu kapsamda Akçadağ'da vatandaşlarla bir araya gelen Kırteke, seçilmeleri durumunda Akçadağ'ı cazibe merkezi yapacaklarını söyledi. Akçadağ'ın hak ettiği bir noktada olmadığına dikkat çeken Kırteke, "Akçadağ,Malatya'nın en önemli ilçelerinin başında geliyor.Ama ilçe olarak arzu ettiğimiz noktaya bir türlü ulaşamadık.Akçadağ'da, kentin büyümesi ve zenginleşebilmesine yönelik her türlü olanak var. Bunları, iyi organize olarak üretime ve dolayısıyla katma değere daha fazla yansıtmamız gerekiyor. Tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının daha yaşanılabilir Akçadağ için çaba göstereceğiz. Akçadağımızın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda güçlenmesi için tüm kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışarak, hak ettiği noktaya taşımak ve yaşanılabilir yerlerin listesinde en üst sıralara taşımak adına canla başla çalışacağız.Akçadağ her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu. - MALATYA