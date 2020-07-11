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Akçaabat, uluslararası plaj sahaları ile spor turizminin merkezi olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi iş birliğinde plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu şenliği alanının açılışı yapılıyor.

Akçaabat, uluslararası plaj sahaları ile spor turizminin merkezi olacak
11.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:07

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi iş birliğinde plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu şenliği alanının açılışı yapılıyor.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu sporlarının yapılacak olduğu şenlik alanı için hazırlıklarda sona gelindi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Spor Şehri Akçaabat'ımızda vatandaşlarımızın daha fazla ve etkin spor yapabilmeleri için yeni alanlar oluşturmak ve şehrimizde spor turizmini geliştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemiz Yaylacık mahallesi Mustafa Cumhur parkının sahil kesiminde plaj sporlarına yönelik alan oluşturuyoruz. Bu alanda aynı anda hentbol, voleybol ve futbol oynanabilen, uluslararası standartlara uygun sahalar oluşturuldu. Aynı bölgede yelken ve sörf ile su sporları merkezi olarak da planlanan bu alan, Trabzon için önemli bir plaj bölgesi olacaktır. Böylece uluslararası organizasyonlara şehrimiz ev sahipliği yapabilecek ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. Söz konusu alana yaşlılara ve çocuklara yönelik aktivite alanları oluşturularak her kesimin spor yapabileceği alanlar oluşturulmuş olacaktır. Hedefimiz ilçemizdeki sportif tesislerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmak, spor alanlarını daha efektif kullanmak, yetenekleri belirlenen çocuklarımızla olimpik sporcular yetiştirerek, şehrimizin önemli bir spor merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Akçaabat, sporda kısa ve uzun vadeli planları ile geleceğine hazırlık yapacaktır. Bu vesile ile 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 17: 00 da açılışı yapılacak olan plaj ve su sporları alanının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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